Madre e hijo son encontrados sin vida dentro de su vivienda en San Juan Atenco

Dentro de su propio domicilio fue donde Gabriela N., de 47 años y su hijo, Giovanni N., de 17 años, fueron encontrados sin vida en el municipio de San Juan Atenco.

Durante el martes, fue que familiares de las víctimas llegaron a su hogar en la comunidad de Tres Cruces Ocotepec, donde encontraron a madre e hijo, sin vida y con múltiples huellas de violencia.

En este caso, se destacó que la madre de familia tenía una agujeta de tenis alrededor del cuello, por lo que se presume, fue asfixiada hasta la muerte.

Mientras que, Giovanni tenía múltiples heridas en el rostro y un cable rodeando su cuello, por lo que se presume, que el crimen podría haber sido ejecutado por la misma persona a través de una mecánica similar.

Por lo tanto, autoridades locales resguardaron la zona y la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y dieron inicio a las diligencias de ley.

