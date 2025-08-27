Atlixco anuncia el 4º Festival Atlético de la y el Abuelo

El próximo domingo 7 de septiembre, el Ayuntamiento de Atlixco, que encabeza Ariadna Ayala, celebrará con gran entusiasmo el 4º Festival Atlético de la y el Abuelo, una jornada deportiva y solidaria dedicada a rendir homenaje a las y los adultos mayores.

La competencia se desarrollará en la Unidad Deportiva La Carolina, a partir de las 07:30 horas. Este festival no solo es un evento deportivo, sino que también tiene un propósito social significativo.

Para participar, los interesados deberán llevar 2 kilos de croquetas y una copia de su INE. Para más información e inscripciones, se puede contactar al 244 761 9036 o acudir a la avenida Miguel Negrete S/N, colonia Francisco I. Madero, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

Este evento busca fomentar la inclusión y el respeto hacia los adultos mayores, promoviendo su bienestar a través de actividades recreativas y deportivas.