UDLAP y Cultura firman convenio de educación artística

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la Secretaría de Arte y Cultura suscribieron un Convenio Marco de Colaboración que fortalece la educación artística, la investigación cultural y la vinculación comunitaria. Este esfuerzo refleja la visión del gobernador Alejandro Armenta, centrada en la construcción de la paz y el desarrollo con justicia social.

El acuerdo establece mecanismos de cooperación académica y cultural, ofreciendo certeza y confianza a la comunidad artística. Se abrirán nuevas oportunidades de capacitación, profesionalización y producción escénica.

Alejandra Pacheco Mex, secretaria de Arte y Cultura, destacó que se pondrá a disposición el talento de los cuerpos artísticos de la dependencia, como la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Por su parte, la UDLAP aportará su excelencia académica, infraestructura y capacidad de investigación.

María del Carmen Palafox Ramos, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de la UDLAP, subrayó la relevancia de este trabajo conjunto, especialmente en proyectos que impulsan el arte desde la juventud. Este convenio se enmarca en las celebraciones por los 85 años de la universidad y los 55 años del campus en Cholula.

La alianza responde a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y del Plan Estatal de Desarrollo 2024–2030, garantizando el acceso a los derechos culturales y fomentando la riqueza comunitaria. La administración de Alejandro Armenta consolida su compromiso con el fortalecimiento del patrimonio cultural vivo de Puebla.

La firma de este acuerdo refleja que unidos, gobierno y academia generan un modelo de trabajo que brinda a las y los poblanos herramientas para su desarrollo integral, proyectando al estado como un referente a nivel nacional.