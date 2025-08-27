Ubicarían 2do Polo de Desarrollo Económico en Tehuacán o Ahuazotepec

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que buscará la aprobación de un segundo Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en la entidad, que podría ubicarse en Tehuacán o Ahuazotepec, aunque advirtió que antes deberán mejorar la seguridad en dichas regiones.

Durante su visita a Ahuazotepec, señaló que ya inició el desarrollo del Polo de Bienestar en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad –antes Ciudad Modelo– donde se ofrecen distintos incentivos fiscales a las empresas, pero ahora impulsará un segundo Polo en la entidad.

Señaló que la Sierra Norte es una región “mágica y productiva”, pese a que durante mucho tiempo ha sido una zona complicada en materia de seguridad pública por la comisión de diversos delitos en ella.

Por ello, anunció que se instalará en este punto un Centro Estratégico de Seguridad y de Atención al Turismo (CESAT) para fortalecer la seguridad e impulsar su economía.

#Puebla 🗣️ El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que impulsará Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar –similares al de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad– en Ahuazotepec y Tehuacán, aunque reconoció que para ello se debe mejorar la seguridad de dichas… pic.twitter.com/FoSjiUUyuA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 26, 2025

Familiares de exedil piden revisión de caso

En este contexto, el mandatario afirmó que “no tiene nada contra nadie” y que su único interés es que haya paz en la entidad.

Lo anterior, al referir que familiares de Tadeo “N“, hijo del exedil Alfredo Ramírez, quien desde mayo pasado está prófugo de la justicia tras un cateo a su domicilio en el que las autoridades hallaron armas de fuego y drogas, le solicitaron que se revise su caso.

Y es que, dijo que, a veces los hijos pagan las consecuencias del actuar de los padres, lo cual no es correcto, pues toda la familia sufre por ello.

Alejandro Armenta enfatizó que el caso será revisado por la Fiscalía y Poder Judicial de Puebla, ya que el Ejecutivo no gira ordenes de aprehensión ni concluye procedimientos jurídicos.

#Puebla 🗣️ El Poder Ejecutivo de Puebla no gira órdenes de aprehensión ni concluye procedimientos judiciales, resaltó el gobernador Alejandro Armenta Mier, tras recibir solicitudes para que se revise el caso del exalcalde prófugo Alfredo Ramírez y su hijo.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/Ea28YYLpe4 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 26, 2025

“Hay que revisar todo lo que se pueda para hacer justicia, pero a veces nuestros hijos pagan las consecuencias de nuestro actuar y no es correcto que nuestros padres y abuelos sufran por el actuar de nosotros” apuntó.

No obstante, insistió en que todas las autoridades deben estar del lado de la seguridad de la población y que cualquiera que tenga vínculos con la delincuencia debe ser denunciado, incluyéndolo a él mismo, pues cuando se es autoridad “no se puede tener medias tintas” en la seguridad de la población.

“Si yo le hago ojitos a los malosos, el vicealmirante Francisco Sánchez no me va a solapar. Él le va a hablar al secretario de la Marina y a Omar García Harfuch para reportar que el gobernador no está cumpliendo con sus obligaciones”, expresó.

Editor: Renato León

Te recomendamos: