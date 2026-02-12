Presentan en el Congreso libros sobre educación e igualdad

El Congreso del Estado, a través de la Unidad para la Igualdad de Género, llevó a cabo la presentación de los libros “Figuras de la educación moderna y contemporánea” y “40 claves de la educación”, del autor Salvador Calva Morales.

Durante el evento, se destacó la importancia de reconocer los aportes pedagógicos desde una perspectiva de género y de promover prácticas educativas libres de discriminación, entendiendo la educación como un eje fundamental para el desarrollo social y la justicia.

En su intervención, Daniela Mier Bañuelos, titular de la Unidad para la Igualdad de Género, señaló que la educación es una de las herramientas más poderosas para transformar realidades, ya que a través de esta se transmiten conocimientos, valores y formas de comprender el mundo. Subrayó que hablar de educación implica necesariamente hablar de igualdad, inclusión y justicia social.

Las obras presentadas invitan a analizar los procesos pedagógicos desde su evolución histórica hasta los desafíos contemporáneos, ofreciendo claves para comprender el impacto de distintas figuras y corrientes educativas en la formación de sociedades más equitativas.

