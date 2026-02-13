Reconocen a personal sindicalizado del Ayuntamiento de San Pedro Cholula

Como parte del reconocimiento a la labor diaria del personal sindicalizado del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, entregó reconocimientos al mérito e incentivos económicos a trabajadores de distintas áreas.

Durante el acto, la edil expresó su agradecimiento al personal sindicalizado y destacó su compromiso, compañerismo y entrega, subrayando que son un pilar fundamental para el funcionamiento y los resultados del gobierno municipal, gracias a la sinergia entre todas las dependencias.

“Siempre hemos trabajado de manera coordinada con el Sindicato Luis Cabrera; hemos construido los consensos necesarios para generar mejores condiciones laborales para las y los trabajadores sindicalizados. Hoy reconocemos a quienes entregan su tiempo y su esfuerzo para desempeñar con excelencia sus actividades diarias”, señaló.

En total, 10 trabajadores sindicalizados recibieron reconocimiento de manos de la presidenta municipal, regidores y jefes inmediatos, quienes resaltaron su desempeño, responsabilidad y vocación de servicio durante la actual administración.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula impulsa la productividad, fortalece el compañerismo y reconoce el compromiso de las y los trabajadores del Ayuntamiento, brindando herramientas y facilidades para su desarrollo personal y laboral.

