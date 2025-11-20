Puebla ocupa tercer lugar nacional en producción de Nochebuena

Desde la Ciudad de México, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó la importancia de la Ruta de la Flor en Atlixco como motor económico y símbolo del trabajo del campo poblano. Subrayó que Puebla mantiene condiciones climáticas favorables para la producción de plantas de ornato, especialmente la Nochebuena, actividad que impulsa prácticas orientadas a la soberanía económica, agrícola y turística del estado.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, informó que la temporada de Nochebuena genera una derrama económica superior a 100 millones de pesos y coloca a Puebla en el tercer lugar nacional en producción. Señaló que 70 hectáreas bajo agricultura protegida operan en municipios como Atlixco, Huauchinango y Xicotepec, lo que permite la creación de empleos y el fortalecimiento de actividades complementarias como la venta de artesanías y gastronomía regional.

Productores de Atlixco, encabezados por Manuel Santiago Cruz, reconocieron el respaldo estatal que permite sostener un cultivo que lleva más de 32 años de tradición. Indicaron que este año se estima la producción de 3.2 millones de plantas con hasta 32 variedades y la generación de cerca de 3 mil empleos directos e indirectos durante los diez meses que dura el proceso productivo. Destacaron además la diversidad de colores y variedades, así como la calidad natural que otorga el clima templado de la región.

Las y los floricultores, entre ellos Bernardino Ramos e Isabel León, resaltaron que la oferta incluye presentaciones desde tres hasta doce pulgadas, con precios accesibles para todas las familias. Subrayaron que el trabajo de las mujeres y artesanos locales contribuye a que la cadena productiva tenga un impacto social amplio y genere oportunidades para las comunidades.

Finalmente, invitaron a visitar Atlixco durante el Festival de la Nochebuena, donde las familias podrán adquirir plantas directamente de los productores, conocer los invernaderos y disfrutar de la oferta cultural y gastronómica. Afirmaron que esta temporada refleja el compromiso del gobierno estatal con el bienestar del campo y con un modelo de desarrollo que promueve paz, confianza y prosperidad en Puebla.

