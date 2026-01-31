Tonantzin Fernández entrega rehabilitación de calle en Santa María Acuexcomac

“Hoy, con nuestra presidenta municipal Tonantzin Fernández, notamos un antes y un después en los gobiernos de San Pedro Cholula”, expresó Carlos Aguilar, residente de obra y beneficiario, durante la entrega de la rehabilitación de la calle Lerdo de Tejada, en la junta auxiliar de Santa María Acuexcomac.

Al tratarse de una de las obras más solicitadas por las y los vecinos de la zona, la presidenta municipal acudió para entregar la pavimentación de esta vialidad, que anteriormente era de terracería, lo que dificultaba el tránsito, especialmente durante la temporada de lluvias.

Durante su mensaje, Tonantzin Fernández reconoció y agradeció la participación ciudadana de las y los vecinos que se organizaron para gestionar esta obra, destacando que su administración, caracterizada por ser cercana y sensible a las necesidades de la población, determinó aprobar y ejecutar el proyecto.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a acercarse a las autoridades municipales a través de programas como Miércoles del Pueblo, un espacio de atención directa donde la presidenta municipal y su gabinete reciben peticiones, aclaran dudas e informan sobre los distintos programas y apoyos sociales, como Mujeres Heroínas, Becas Quetzalcóatl, entre otros, en beneficio de las y los cholultecas.

Finalmente, la presidenta municipal aseguró que esta y más obras continuarán llegando a Santa María Acuexcomac y al resto de las juntas auxiliares de San Pedro Cholula, como resultado de una política de cero corrupción y del compromiso de responder a la confianza depositada por la ciudadanía.

Te recomendamos: