Cristiano Ronaldo se perderá la reinauguración del Estadio Azteca

La selección de Portugal no contará con Cristiano Ronaldo para el partido de reinauguración del Estadio Azteca, tras quedar fuera de la convocatoria para los amistosos de marzo ante México y Estados Unidos.

El técnico Roberto Martínez confirmó la lista, sin incluir al delantero del Al Nassr, quien, a sus 41 años, no fue considerado para el duelo del 28 de marzo, que marcará la reapertura del estadio, tres veces sede mundialista.

Cristiano Ronaldo fue la principal ausencia debido a una lesión muscular que arrastra desde hace semanas, por lo que el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo como medida preventiva de cara a futuros compromisos.

Otra de las ausencias destacadas es la de Paulinho, delantero del Toluca FC, quien, pese a su experiencia en la Liga MX y aparecer en la prelista, no fue incluido en la convocatoria final para estos partidos de preparación.

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Convocatoria de México

En contraste, la selección de México dio a conocer su lista para los amistosos de la próxima fecha FIFA, en los que enfrentará a Portugal en el Estadio Azteca y posteriormente a Bélgica en Chicago, Estados Unidos.

El entrenador Javier Aguirre incluyó el primer llamado de Álvaro Fidalgo, además del regreso de dos jugadores clave, Guillermo Ochoa, quien podría disputar su sexto mundial, y Julián Quiñones, naturalizado mexicano.

Pese a las bajas por lesión de Luis Malagón y Marcel Ruiz, la lista perfila a varios jugadores que el técnico mexicano podría integrar a la convocatoria final para disputar la próxima Copa Mundial de Fútbol de 2026.

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Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica.



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