Licitan mantenimiento de alumbrado y cámaras en el Periférico Ecológico

El Gobierno de Puebla publicó una licitación nacional para contratar el servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alumbrado público, subestaciones eléctricas y cámaras de vigilancia instaladas sobre el Periférico Ecológico.

De acuerdo con el documento, el servicio abarcará desde el kilómetro 1, a la altura de la localidad 15 de Septiembre, hasta el kilómetro 36, en la zona de Amozoc, cubriendo uno de los corredores viales más importantes de la zona metropolitana.

La administración estatal busca contratar a una empresa que realice trabajos de limpieza, ajuste, nivelación y sustitución de componentes dañados en los 3 mil 117 puntos de luz, incluyendo cableado, fotoceldas y sistemas eléctricos.

Asimismo, requiere el mantenimiento de subestaciones eléctricas, con inspecciones, pruebas y reemplazo de equipos en caso de fallas o vandalismo.

Y en materia de seguridad, el mantenimiento del sistema de videovigilancia compuesto por 30 cámaras, con visión infrarroja y capacidad de transmisión continua de datos, por lo que solicita la actualización de software, limpieza, calibración y sustitución de equipos que no operen correctamente.

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El contrato tendrá vigencia desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2026, y obligará al proveedor a entregar reportes periódicos sobre el estado de funcionamiento tanto del alumbrado como de las cámaras.

Las bases de la convocatoria también establecen penalizaciones económicas a la empresa que resulte ganadora en caso de incumplimientos, que van desde el 0.07% hasta el 2% del monto del contrato por día, dependiendo de la falta.

Las penas más altas (2%) son por no iniciar el servicio en la fecha que se establezca y por el incumplimiento de plazos; y la más baja por no cumplir con el límite de 7 días para la solución a pruebas fallidas en las cámaras de vigilancia.

Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas el 31 de marzo y el fallo está previsto para el 9 de abril.

Editor: César A. García

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