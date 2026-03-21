Exigen justicia para mujer agredida al defender perros en Puebla

Una manifestación convocada por la organización Clínica del Perro Callejero recorrió la mañana de este día el bulevar 5 de Mayo, con el objetivo de exigir justicia para Sahara Emilia y que su caso sea investigado como intento de homicidio.

Los inconformes señalaron que la mujer fue agredida el pasado 15 de marzo en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, Puebla, cuando intervino para defender a varios perros callejeros de un hombre que intentaba atacarlos con un machete.

Durante la movilización, el contingente avanzó sobre el camellón del bulevar, lo que provocó la suspensión momentánea del servicio de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), obligando a usuarios a caminar para continuar con su trayecto.

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Al finalizar la marcha, Sahara Emilia tomó la palabra y pidió que el caso sea investigado como intento de homicidio. Asimismo, expresó temor por su integridad, al señalar que el agresor es su vecino y lo considera una persona violenta.

Cabe recordar que, tras los hechos, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, calificó la acción de la víctima como un “acto heroico”, al tiempo que exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a actuar con firmeza en la investigación.

#Puebla 📢 Una manifestación convocada por la asociación Clínica del Perro Callejero discurre esta mañana por el bulevar 5 de Mayo; su objetivo la exigencia de justicia para Sahara Emilia, la mujer que fue agredida por un sujeto el 15 de marzo al intentar defender a varios perros… pic.twitter.com/Tbz45swCCX — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 21, 2026

Editor: César A. García

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