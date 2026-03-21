Recuperan nodriza con autos clásicos robada en la Puebla–Veracruz

Una nodriza que transportaba autos clásicos fue recuperada en el municipio de Tecamachalco, Puebla, tras haber sido robada en la autopista Puebla–Veracruz.

El hallazgo ocurrió en un predio junto a una tienda de autoservicio, donde fue localizado el remolque con las unidades, tras haberse reportado el robo horas antes.

De acuerdo con los informes, el tractocamión fue robado después de la caseta de Amozoc, cuando sujetos desconocidos se apoderaron de la unidad mientras circulaba.

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Los vehículos transportados son autos clásicos con un valor superior a los 480 mil pesos cada uno, con un estimado total cercano a los 5 millones de pesos en total.

Estas unidades habían participado en el 7º Encuentro Nacional y 3er Encuentro Latinoamericano Ford Modelo A, realizado en Cozumel y la Riviera Maya, Quintana Roo.

Tras el robo, usuarios de redes sociales reportaron haber visto la unidad con dirección hacia Veracruz, lo que permitió alertar a otros automovilistas.

#Seguridad 😡 Una nodriza con varios autos clásicos de valor mayor a los 480 mil pesos cada uno (aproximadamente 5 millones de pesos en total), fue robada en la autopista Puebla-Veracruz.



Estos clásicos fueron participaron en el Séptimo Encuentro Nacional y Tercer Encuentro… pic.twitter.com/o4OkP4fXXO — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 21, 2026

Editor: César A. García

Con información de Jesús Zavala

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