Puebla, récord Guinness con la rosca de Reyes más grande del mundo

El gobernador del estado, Alejandro Armenta y el presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezaron un evento histórico en el zócalo capitalino. Con la rosca monumental de 19 mil 10 piezas de pan, que equivale a unos 6 kilómetros, Puebla capital superó el récord Guinness de la rosca de Reyes más grande del mundo.

En este sentido, el gobernador Alejandro Armenta, acompañado por la presidenta del SEDIF, Cecilia Arellano, destacó que esta convocatoria representa una gran oportunidad para compartir un mensaje de parabienes al inicio del año, deseando que sea un periodo de bienestar para México y para Puebla, marcado por la salud, la unidad familiar, la esperanza y el trabajo constante.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de la Gran Bodega, el Gobierno de la Ciudad de Puebla y de los panaderos que hicieron posible la elaboración de la tradicional rosca, como un ejemplo de colaboración y de identidad comunitaria.

En su mensaje, el presidente municipal Pepe Chedraui, en compañía de la presidenta del SMDIF, MariElise Budib, reconoció a las y los panaderos por la gran labor que realizaron para que este proyecto fuera un éxito. Asimismo, agradeció la presencia del gobernador Alejandro Armenta y su esposa Cecilia Arellano misma que fue fundamental para llevar a cabo la rosca monumental.

🫅🫅🏼🫅🏿 La #RoscaDeReyes de la capital nos reunió en una celebración especial al romper el Récord Guinness de la tira de pan más grande del mundo. 🌎🥖 pic.twitter.com/UhSfvjOHRh — DIF Puebla Capital (@DifPueCapital) January 5, 2026

Asimismo, Andrés Rojas Toledo, director de operaciones de Grupo Gran Bodega, reconoció que en este evento se reunió el esfuerzo, identidad y tradición del estado de Puebla. Afirmó que la rosca es un símbolo de unidad para todas y todos los que se dieron cita en el zócalo de la ciudad.

Para conseguir este récord Guinness, se contó con el apoyo de decenas de panaderas y panaderos poblanos locales y la empresa Gran Bodega, que proporcionó los insumos para la preparación de la rosca de Reyes monumental, la cual se elaboró de manera artesanal y que pudieron degustar más de 10 mil poblanas y personas que se dieron cita en el centro de la ciudad de Puebla.

Se elaboraron 19 mil 10 piezas de pan de 30 centímetros de largo que comenzaron a prepararse desde las primeras horas de este año, con una meta de dos kilómetros por día, siempre en cumplimiento de los estándares requeridos por el récord Guinness, que supervisó y validó el procedimiento de elaboración en todo momento.

Posteriormente, desde la mañana del domingo, el traslado de las piezas de pan se llevó a cabo en camiones especializados para el transporte de pan hasta el centro de la capital poblana, cuyo armado comenzó a las 10:00 horas en las mesas instaladas para garantizar su alineación perfecta, lo que permitió alcanzar el récord Guinness.

La presentación final de la rosca de Reyes se realizó en un trayecto desde la Av. Reforma y la 11 Norte-Sur sobre Reforma/Juan de Palafox y Mendoza hasta el Blvd. Héroes de 5 de Mayo, para continuar sobre el bulevar hasta la 29 Oriente.

A las 15:00 horas, el evaluador de Guinness World Records supervisó cada tramo de la rosca de Reyes, verificando el cumplimiento, lo que acreditó a Puebla Capital el récord de “la línea de panes más larga del mundo”.

Es así como el Gobierno de la Ciudad fortalece la convivencia familiar al preservar las tradiciones que nos unen como sociedad y, de esta forma, cerrar las festividades de “Vive el Invierno en Puebla Capital”.

