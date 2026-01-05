Suspenden competencias deportivas en Venezuela tras ataque de EU

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense desencadenó una serie de suspensiones en las principales competencias deportivas del país y generó reacciones de figuras deportivas internacionales.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) suspendió de manera indefinida su calendario, específicamente el Round Robin de la postemporada, tras los eventos del sábado 3 de enero.

Giuseppe Palmisano, presidente de la liga, declaró al portal Beisbol Play que la medida obedece al “estado de conmoción” que vive el país, con el objetivo de resguardar a peloteros y aficionados.

Tal vez te interese: Trasladan Serie del Caribe 2026 de Venezuela a México

“Será difícil continuar si se prolonga lo que está sucediendo”, reconoció. Los equipos recibieron instrucciones de retornar a sus ciudades sedes.

Esta suspensión se produce semanas después de que la Confederación de Béisbol del Caribe retirara a Venezuela la sede de la Serie del Caribe 2026, trasladándola al Estadio Panamericano de Guadalajara, México. La decisión se tomó después de que México, Puerto Rico y República Dominicana señalaran que no estaban en condiciones de viajar a Venezuela debido a las tensiones políticas.

De manera paralela, la temporada del fútbol profesional venezolano también enfrenta la posibilidad de un aplazamiento. Algunos directivos de los 14 equipos del torneo Apertura, cuyo inicio está programado para el 30 de enero, han manifestado que la misma razón de protección podría llevar a una postergación.

Te recomendamos: