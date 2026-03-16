Protección Civil intensifica recorridos preventivos rumbo a Semana Santa

Previo a las vacaciones de Semana Santa, el Gobierno de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, reforzó los recorridos preventivos en distintos municipios del estado con el objetivo de identificar situaciones de peligro y garantizar espacios seguros para los visitantes.

En Tlatlauquitepec, personal de la Coordinación, en conjunto con Protección Civil Municipal y guías turísticos, supervisó puntos de alta afluencia como la Cascada de Puxtla y La Playita Macuilquila, donde se identificaron acciones necesarias para mejorar el entorno.

En Chignautla, se realizó una inspección en el punto conocido como El Cristo de la Montaña, detectándose áreas de oportunidad para prevenir riesgos.

En San Juan Epatlán, se efectuaron recorridos en establecimientos y en el balneario Los Ahuehuetes, donde se emitieron recomendaciones preventivas a los responsables. En Tehuacán, fueron supervisados los balnearios “Aguas Hidalgo” y “Parque Aventura”, revisándose sus condiciones de seguridad, aforo estimado, disponibilidad de personal capacitado y protocolos internos de protección civil.

Estas acciones forman parte del operativo preventivo para promover una atención oportuna, fortalecer la coordinación con autoridades municipales y salvaguardar la integridad de quienes visitan los destinos turísticos de Puebla durante el periodo vacacional.

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