Finanzas suspende atención presencial este lunes 16 de marzo

La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla informó que las oficinas recaudadoras, el Registro Público y las delegaciones catastrales permanecerán cerradas este lunes 16 de marzo por ser día inhábil.

La atención presencial se reanudará el martes 17 de marzo en los horarios habituales.

En contraparte, el sistema de recaudación en línea opera con normalidad. Los contribuyentes pueden realizar sus trámites y pagos a través de los portales oficiales https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/ y https://rl.puebla.gob.mx/.

El gobierno estatal mantiene habilitados estos servicios para que la ciudadanía pueda continuar con sus gestiones durante los días inhábiles, conforme a las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta.

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