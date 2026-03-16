Recuperan tractocamión robado en la Orizaba-Puebla

Como resultado de acciones permanentes de vigilancia y reacción inmediata en carreteras, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Guardia Nacional, recuperó un tractocamión robado que transportaba un cargamento de recipientes de plástico.

Tras recibir el reporte del robo de la unidad en la autopista Orizaba-Puebla, elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional desplegaron de inmediato un operativo de búsqueda en la zona. La pronta respuesta y el trabajo interinstitucional permitieron ubicar el vehículo.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de las fuerzas de seguridad, mantiene operativos permanentes en carreteras y puntos estratégicos para proteger el patrimonio de los ciudadanos.

Te recomendamos: