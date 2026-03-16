Proponen talleres de Lengua de Señas Mexicana para estudiantes de primaria

Con el fin de promover la inclusión, la eliminación de barreras de comunicación y el respeto a la diversidad cultural, la diputada Luana Armida Amador Vallejo presentó una iniciativa para adicionar en la Ley de Educación que la autoridad educativa estatal implementará talleres de Lengua de Señas Mexicana para estudiantes de primaria.

De acuerdo con la propuesta, presentada en sesión ordinaria, la Secretaría de Educación del Estado emitirá los lineamientos y contenidos pedagógicos necesarios para su ejecución.

La propuesta mediante la cual se adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Educación del Estado de Puebla fue turnada a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.



Por otra parte, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud, a fin de establecer que la dependencia y las instituciones públicas que integran el Sistema Estatal de Salud deberán garantizar la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral de la endometriosis, mediante la implementación de acciones de prevención, atención médica especializada, capacitación continua del personal de salud, así como el establecimiento de mecanismos adecuados de referencia, atención y seguimiento de las pacientes.

La propuesta mediante la cual se adiciona el artículo 61 Bis a la Ley Estatal de Salud fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente.



La diputada Elisa Limon Balderrabano presentó una iniciativa de reforma a Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de establecer como atribuciones de los Ayuntamientos autorizar, en el ámbito de su competencia y conforme a la legislación federal aplicable, los permisos para la instalación, almacenamiento temporal y quema de pirotecnia en eventos públicos o privados dentro del territorio municipal, previa verificación de las condiciones de seguridad y protección civil correspondientes.

La propuesta por la que se adiciona la fracción LXV Bis al artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal fue remitida a la Comisión de Asuntos Municipales para su análisis.

Durante la sesión, se dio cuenta de los siguientes asuntos:

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para modificar la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores, con la finalidad de prohibir la revictimización, entendida como la acción u omisión que se reproduzca, amplifique o prolongue el daño sufrido por una persona adulta mayor mediante la captura, almacenamiento, reproducción, difusión o publicación de imágenes, grabaciones, audiovisuales, datos personales sensibles, historias clínicas o narrativas vejatorias relacionadas con hechos de violencia, maltrato, accidentes, muerte o situaciones de salud, cuando tales acciones lesionen la intimidad, la dignidad o la integridad moral de la persona afectada.

La propuesta mediante la cual se adiciona el artículo 45 a la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla fue enviada a la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad para su análisis.

-Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, con la finalidad de establecer que, en caso de desastre, tales como inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios u otros fenómenos de naturaleza similar que ocasionen daños a la población, el Sistema Estatal DIF será la instancia responsable de coordinar y articular las acciones de asistencia social destinadas a la atención de las personas damnificadas.

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los poderes públicos del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos que desarrollen acciones de asistencia social con motivo del desastre, deberán realizarlas de manera coordinada con el organismo, canalizando los apoyos, insumos y recursos que administren a través de los mecanismos de organización y distribución que éste establezca.

La propuesta mediante la cual se reforma y se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social fue turnada a la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad para su estudio.

-Iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega y de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala para reformar la fracción I del artículo 11 de la Ley de Educación Inicial del Estado Libre y Soberano de Puebla, a fin de establecer que quienes impartan educación inicial deberán contar con título y cédula profesional en educación inicial o en áreas afines al desarrollo infantil, siempre que acrediten una certificación de competencias específicas en atención a la primera infancia expedida por la autoridad competente.

-Iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega y de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala mediante la cual se reforma la fracción IX y se adiciona la X al artículo 13 de la Ley de Educación Inicial del Estado, que tiene como objetivo fortalecer el modelo de atención integral de la primera infancia en el Estado de Puebla, mediante la incorporación de herramientas técnicas de tamizaje que permitan detectar oportunamente alteraciones del neurodesarrollo o discapacidades sensoriales en niñas y niños.

Ambas propuestas legislativas fueron turnadas a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa de la diputada Ana Lilia Tepole Armenta para adicionar el artículo 15 Bis a la Ley de Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna, a fin de establecer la obligación de habilitar lactarios o salas de lactancia en edificios públicos donde se brinden servicios de atención a la ciudadanía. Con ello se busca ampliar el alcance de las políticas de apoyo a la lactancia materna y garantizar que las instituciones públicas del Estado generen condiciones adecuadas para su ejercicio.

La propuesta mediante la cual se adiciona el artículo 15 Bis a la Ley de Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna para el Estado de Puebla fue enviada a la Comisión de Salud para su análisis.

-Iniciativa del diputado José Luis Figueroa Cortés para reformar la Ley de la Juventud, con el objetivo de establecer que las autoridades estatales y municipales deberán promover acciones de prevención, orientación y atención relacionadas con las afectaciones a la salud física y mental derivadas del uso excesivo o inadecuado de Internet, redes sociales y tecnologías de la información, tales como ansiedad digital, alteraciones del sueño, sobrecarga informativa y tecnoestrés, entendidos estos como formas de tensión psicológica generadas por el uso continuo de herramientas digitales.

La propuesta mediante la cual se reforma el artículo 32 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez para adicionar una fracción VI al artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla, a fin de impulsar el desarrollo integral de las mujeres del medio rural, mediante su acceso preferente a programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento, comercialización, innovación, organización productiva y fortalecimiento de cadenas de valor, a fin de promover su autonomía económica, el incremento de sus ingresos y su participación en condiciones de igualdad en el desarrollo rural sustentable del Estado.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y resolución correspondiente.

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