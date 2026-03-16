Avanza 50% la pavimentación en calle Jesús Reyes Heroles

El gobernador Alejandro Armenta supervisó los trabajos de pavimentación de la calle Jesús Reyes Heroles, en la colonia Nueva Aurora, una vialidad que permaneció sin atención integral durante más de dos décadas.

La obra, que beneficiará directamente a colonias como San Felipe Hueyotlipan, Rancho Colorado, Ex Rancho Colorado, Jesús González Ortega, Valle del Ángel, Quetzalcóatl, Cleotilde Torres y Las Hadas Mundial 86, registra un avance del 50 por ciento y será concluida en una semana, según informó el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos.

Durante el recorrido de supervisión, Armenta destacó que pavimentar significa proteger a la población y cuidar la salud y el patrimonio de las personas. Explicó que los trabajos se realizan a una tercera parte del costo habitual gracias a la maquinaria adquirida por el gobierno estatal y a los insumos donados por Pemex como reconocimiento al combate del robo de hidrocarburos, en el que Puebla ha destacado en coordinación con las fuerzas armadas.

El secretario de Infraestructura detalló que la vialidad se encontraba en muy malas condiciones y que, además de la pavimentación, contará con pintura en guarniciones y alumbrado público. La obra representa la intervención equivalente a 33 calles, según el gobernador.

Vecinos de la zona expresaron su agradecimiento. Brenda Santamaría Carballo, tesorera de la colonia Nueva Aurora, señaló que es una vialidad muy transitada. Patricia, vecina de la calle, relató que durante 30 años la falta de mantenimiento provocó baches que parecían zanjas y dificultaban el tránsito de peatones. “Los trabajos avanzan con gran rapidez”, destacó.

Aristeo García Hernández, propietario de un negocio de alimentos en la zona, afirmó que la pavimentación beneficiará tanto a vecinos como a los padres de familia que acuden al Centro Escolar Morelos, ya que el deterioro de la calle complicaba la movilidad. Iván Ramos, presidente de los vecinos de la colonia Jesús González Ortega, reconoció que las obras favorecen a toda la comunidad.

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