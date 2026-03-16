Puebla traslada vía aérea a dos mujeres con embarazos de alto riesgo

Como parte de la respuesta inmediata y coordinada del Gobierno de Puebla a través de los Servicios de Salud, dos mujeres con embarazos de alto riesgo fueron trasladadas en ambulancia aérea desde distintos municipios al Hospital de la Mujer del IMSS-Bienestar en la capital poblana, para recibir atención especializada.

Emergencia obstétrica en Chiautla de Tapia

Una ambulancia aérea trasladó a una joven embarazada en estado delicado desde el Hospital Rural de Chiautla de Tapia al Hospital de la Mujer, luego de presentar una emergencia obstétrica que requirió manejo especializado.

El traslado se realizó mediante el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), garantizando un viaje seguro y supervisión médica continua durante todo el trayecto.

Embarazo gemelar de alto riesgo en Cuetzalan

En una segunda acción, personal médico coordinó el traslado aéreo de una mujer de 33 años con embarazo gemelar de 32 semanas, considerado de alto riesgo debido a complicaciones.

La paciente fue trasladada desde el Hospital General de Cuetzalan al Hospital de la Mujer, donde continuará con atención especializada para ella y sus bebés.

El gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, reiteró su compromiso de garantizar asistencia hospitalaria oportuna desde cualquier municipio, especialmente en situaciones de emergencia que ponen en riesgo la vida de las pacientes.

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