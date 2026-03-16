Cae operador logístico de “El Mencho”, vinculado con traslado de su pareja

La Comandancia de la V Región Militar informó la detención de José “N”, alias “Pepe”, considerado uno de los principales operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante patrullajes terrestres realizados este domingo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional lograron la captura del presunto delincuente, quien habría sido la persona encargada de trasladar a la pareja sentimental de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, a Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero de 2026, antes del operativo que derivó en el abatimiento del líder criminal.

Al detenido se le aseguró droga, armamento y un vehículo. José “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada con sede en Guadalajara, para continuar con las investigaciones, realizar las acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

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La V Región Militar informa sobre la detención de José “N” (a) Pepe, persona clave en la detención de (a) Mencho.https://t.co/LoyzBKI7Yj pic.twitter.com/7H9tH4aw8X — @Defensamx (@Defensamx1) March 16, 2026

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