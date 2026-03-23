Xel Arianna promueve Parlamento Juvenil de Mujeres Universitarias

Con el propósito de contribuir a que las poblanas formen parte de la toma de decisiones, la diputada Xel Arianna Hernández García impulsó el Parlamento Juvenil de Mujeres Universitarias, evento que reunió a más de 30 estudiantes de distintas instituciones de la capital, de las licenciaturas de Arquitectura, Derecho y Relaciones Internacionales.

En este sentido, la legisladora abrió las puertas del Congreso del Estado a las jóvenes para realizar una simulación del ejercicio parlamentario, así como un debate sobre temas de agenda pública con enfoque de igualdad sustantiva, además de darles a conocer el proceso de construcción de acuerdos.

“Si alguien les ha dicho que a las mujeres no nos gusta la política o que no servimos para ella, desde hoy, a través de encuentros como este, podemos demostrar que se equivocan, pues están aquí usando su voz y espero que no sea la última vez”, indicó.

Acompañada de Jenifer Zárate Cruz, coordinadora de la Federación Universitaria en Puebla, la diputada reconoció a las nuevas generaciones de mujeres que contribuyen al desarrollo del Estado. Asimismo, compartió con las asistentes las iniciativas y leyes que actualmente impulsa, en su calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.

La diputada adelantó que continuará fomentando foros para las mujeres, con el objetivo de impulsar la participación política y contribuir a la consolidación de una ciudadanía activa, crítica e informada.

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