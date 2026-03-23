Operativos en Puebla dejan 84 detenidos y bienes asegurados

Resultado de las labores estratégicas para fortalecer la paz y combatir la delincuencia, en Puebla las fuerzas de seguridad detuvieron a 84 personas con la implementación de 185 acciones operativas, durante el periodo que comprende del 16 al 21 de marzo.

En los últimos días, destaca la detención de Luis Ángel N., alias “El Topo”, y 15 de sus cómplices, presuntamente dedicados a intimidar, amenazar y extorsionar a locatarios del mercado Morelos, en la ciudad de Puebla. Paralelamente, en el municipio de Coxcatlán, fue capturado un hombre que transportaba ilegalmente mil 194 piezas de madera de distintos tamaños.

En el municipio de Tecamachalco, y derivado de la reacción inmediata de autoridades de los tres órdenes de gobierno, se logró la recuperación de una nodriza que transportaba vehículos de colección. Mientras que en Huejotzingo, también fue localizado un tractocamión con reporte de robo.

Además, el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y de operadores del número de denuncia 089 permitió rescatar dos víctimas de extorsión en modalidad de secuestro virtual y evitar el pago de 300 mil pesos a los delincuentes, en Tehuacán.

A lo anterior, se suma el retiro de las calles de más de 380 envoltorios con sustancias ilícitas, 49 cartuchos útiles y cinco armas de fuego. En el combate a delitos en materia de hidrocarburo, fueron asegurados 43 mil 500 litros y 30 contenedores de combustible robado, así como una toma clandestina en ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Durante estas labores, se priorizó la coordinación entre Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Fiscalía General del Estado (FGE) y corporaciones municipales.

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