SSC mejorará protocolos de seguridad en eventos de Pepe Chedraui

Aunque no han recibido ningún tipo de amenazas contra el edil de Puebla José Chedraui Budib, el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, se pronunció a favor de mejorar los protocolos de seguridad en sus eventos.

“No hemos recibido ningún tipo de amenaza, más allá de incrementar los efectivos que no está considerado, lo que necesitamos es que los protocolos y seguridad de personas se materialicen conforme al adiestramiento y reglas que están establecidas”, expresó.

Lo anterior ya que el titular de la SSC fue cuestionado sobre la reacción que tendrán en la seguridad del presidente municipal, después de lo registrado en Michoacán con el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado durante un evento público.

Aunque no se han recibido amenazas de ningún contra el alcalde Pepe Chedraui, el secretario de Seguridad Ciudadana Félix Pallares Miranda se pronunció a favor de mejorar los protocolos de seguridad en sus eventos y dijo que optarán por la capacitación del personal para reaccionar en caso de cualquier escenario.

En este sentido, Pallares Miranda dijo que optarán por la capacitación del personal para reaccionar en caso de cualquier escenario.

Asimismo, descartó en incrementar la cantidad de personal de seguridad para el edil y para él mismo.

“No es necesario, nosotros tenemos personal dedicado a esas actividades, lo importante es que la gente esté bien capacitada”, declaró.

El secretario de Seguridad Ciudadana mencionó que en días recientes se tuvo adiestramiento en procedimientos y prácticas de tiro, relacionados con esta actividad.

Próximo año, reingeniería de la SSC

El próximo año se creará la unidad de contrainteligencia en la SSC Puebla, además continúa la reingeniería en la dependencia municipal, indicó el secretario Félix Pallares Miranda.

Explicó que esta es para proteger a la misma corporación de actividades vulnerables, por lo que con ella se pueden vigilar los procedimientos, estructura en temas de inteligencia y seguridad de información.

Por lo anterior, comentó que se trabaja en la modificación de los reglamentos de la dependencia municipal.

Van seis elementos heridos

En otro tema, el funcionario municipal informó que este año hubo seis policías municipales heridos en el cumplimiento de su deber, cinco de ellos por siniestros viales en las motocicletas en las que circulan y uno en un llamado.

Además, recordó que en la administración hubo dos decesos de elementos municipales ocurridos a inicios de año.

