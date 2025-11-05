Xolo Maridueña será ‘Ace’ en live action de One Piece

Este miércoles 5 de noviembre, la compañía productora y distribuidora de series y películas vía streaming Netflix anunció la llegada de Xolo Maridueña, actor mexico-americano, al reparto de la serie live action de uno de los animes más conocidos de la historia, One Piece.

Como ya es sabido, la producción audiovisual de carne y hueso sigue la misma trama de los dibujos animados, las aventuras del protagonista, Monkey D. Luffy, un niño que sueña convertirse en el rey de los piratas y emula el ejemplo de Gol D. Roger, su máximo ídolo y quien llegase a poseer semejante título jerárquico.

En este caso Xolo Maridueña estará llegando para interpretar a Portugas D. Ace, hijo biológico de Gol D. Roger, y hermano adoptivo de Monkey D. Luffy. En este caso, la incursión de este personaje coincide con la temporada tres que se comenzará a filmar en Sudáfrica a finales de 2025.

ONE PIECE: Season 3 just got a whole lot hotter!! 🔥 We are beyond excited to announce that Xolo Maridueña will be playing the beloved Portgas D. Ace in the next stretch of our adventure! 😆 🔥 pic.twitter.com/MqrKjiZmGD — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 5, 2025

Por otro lado, el actor que encarnará al “Puño de Fuego”, ya es alguien conocido en la industria de la pantalla pequeña y la pantalla grande. Xolo Maridueña ha encarnado el papel de Miguel Díaz en la serie de Netflix, continuación de Karate Kid, Cobra Kai. Además, también dio vida a Blue Beetle, el primer superhéroe latino de DC, en su película.

Por último, se espera que dicha temporada tan esperada por los fanáticos del “sombrero de paja” se estrene a finales de 2027 y principios de 2028.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

