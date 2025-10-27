Funcionaria de Puerto Vallarta admite desconocer qué hace en su trabajo en show de Franco Escamilla

Natalia Montaño Ruelas, funcionaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, se encuentra en el centro de una controversia nacional debido a un video de su participación en el espectáculo “1995” del comediante Franco Escamilla se viralizó en redes sociales.

Durante la presentación del pasado 27 de septiembre en Tepic, la mujer de 30 años reconoció ante el humorista que en su cargo municipal. Franco Escamilla le preguntó en qué trabajaba y qué hacía ahí: “me la paso bien” obtuvo como respuesta, agregando que su rutina incluye “tomar mucho, comiendo, cenando y desayunando”.

La situación escaló cuando Montaño Ruelas admitió no saber cuáles son las funciones que realiza e incluso desconoce la información contenida en su propia credencial de identificación laboral.

“No creo que tu descripción laboral diga: ‘Natalia, se la pasa de puta madre’”, bromeó Escamilla.

El intercambio humorístico provocó las risas del público, pero desató fuertes críticas en plataformas digitales al conocerse que, según registros oficiales, percibe un salario neto de 10 mil 553 pesos quincenales como auxiliar en el gobierno municipal.

Porque una funcionaria del ayuntamiento de Puerto Vallarta no supo describir su "actividad laboral" y dijo babosadas cómo "tomo mucho, me la paso comiendo, cenando, desayunando".

Frente a la reacción pública, la funcionaria respondió este domingo a través de sus cuentas oficiales, señalando que a un show de comedia “se va a relajarse”.

En su defensa, escribió: “En el trabajo se ejercen responsabilidades. Cada cosa en su sitio”, acompañando su mensaje con una fotografía junto al comediante Franco Escamilla.

La polémica se intensificó al conocerse que Montaño Ruelas es supuesta familiar de Ramón Ruelas, político del Partido Verde que aspiró a la candidatura oficial para la presidencia municipal de Puerto Vallarta, y quien finalmente se integró al equipo de Luis Ernesto Munguía, actual edil.

