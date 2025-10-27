Puebla lleva altares monumentales de Día de Muertos a Estados Unidos

El Gobierno del Estado de Puebla, a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, y en coordinación con líderes y comunidades de connacionales, realizó la inauguración de las ofrendas monumentales representativas de los municipios de Huaquechula y San Gabriel Chilac, en las oficinas de Mi Casa es Puebla, ubicadas en Los Ángeles, en California, y Passaic, Nueva Jersey.

Ambos altares comunitarios fueron expuestos para que las personas colocaran fotografías de sus seres queridos, así como comida, bebidas y objetos que disfrutaban en vida. Cada ofrenda destacó por las características propias de su municipio, lo que resalta la originalidad que las distingue como Patrimonio Cultural del Estado.

En Passaic, se instaló una réplica de la Catedral de Puebla, con la participación de migrantes originarios de Huaquechula; mientras que, en Los Ángeles, los paisanos de San Gabriel Chilac encabezaron la colocación del altar con el respaldo de sus autoridades municipales.

En estas representaciones se llevaron a cabo diversas actividades, donde inicialmente se hizo una celebración eucarística en memoria de los familiares fallecidos de los asistentes, actividades culturales, venta de artesanías y comida típica mexicana, música, mariachi y una convivencia familiar.

Estas acciones fortalecen el sentido de pertenencia de las y los connacionales poblanos que mantienen vivas sus tradiciones; además fomenta el trabajo colaborativo entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.

Te recomendamos: