Puebla invertirá 5 mdp en cancha del Cuauhtémoc para Mundial 2026

El Gobierno de Puebla destinará más de 5 millones de pesos para la rehabilitación de la cancha del Estadio Cuauhtémoc, incluido por la FIFA entre las instalaciones propuestas como posibles sedes de entrenamiento para las selecciones que participarán en el Mundial de 2026.

Así lo dio a conocer el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien informó que a principios de diciembre asistirá a una reunión en Estados Unidos con representantes de la FIFA, con el objetivo de que Puebla sea elegida por alguna de las selecciones mundialistas.

Detalló que se contempla una inversión aproximada de 280 mil dólares, equivalentes a más de 5 millones de pesos, para la rehabilitación del drenaje y del césped de la cancha del Cuauhtémoc, trabajos que iniciarán a finales de octubre.

Tal vez te interese: Estadio Cuauhtémoc será centro de entrenamiento en el Mundial 2026

#Puebla 💵 El coordinador de Gabinete @JLG_PARRA aclaró que el estudio Cuauhtémoc fue incluido en la lista de la FIFA para ser base de entrenamiento de alguna selección nacional, por ello se prevé invertir hasta 280 mil dólares para reparar el campo.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/z6IQVMhb6E — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 27, 2025

El funcionario explicó que las labores son necesarias debido a las afectaciones registradas tras el concierto de Shakira y las lluvias recientes en la capital poblana.

García Parra destacó que Puebla ya figura en la lista de la FIFA como una sede viable para los entrenamientos de las selecciones, aunque la decisión final dependerá de los equipos.

“Vamos a garantizar con la FIFA que va a estar en condiciones, vamos a estar muy atentos para que en diciembre Puebla esté muy cerca de las selecciones nacionales, con los países que van a participar y se les ofrezca Puebla como un estado seguro, cercano a la Ciudad de México, con conectividad, seguridad y con infraestructura necesaria para que lleven aquí sus entrenamientos”, declaró.

Editor: Renato León

Te recomendamos: