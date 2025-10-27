Usuarios reportan fallas para comprar boletos del Mundial 2026

Inició la segunda fase de venta de boletos para la Copa del Mundo del 2026 de México, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, varios usuarios reportaron en redes sociales que la página de la FIFA ha presentado problemas importantes que no han permitido que sea posible la adquisición de una entrada.

Con más de un millón de tickets vendidos en la primera fecha para tarjetas VISA, la segunda fecha fue una de las más esperadas para poder soñar con ir a un mundial en casa.

No obstante, la página oficial ha presentado problemas en su funcionamiento, desde rechazar tarjetas (VISA, que son las únicas para pagar), bloquear cuentas en medio del registro, reiniciar el tiempo de la lista de espera y no dejar que varios dispositivos se puedan registrar.

Ante esta situación, internautas han expresado su molestia en diferentes redes sociales. En la plataforma de X es donde más personas de los tres países han publicado evidencia de las fallas del sitio web.

Quise buscar boletos para el mundial del 2026@FIFAWorldCup pero no pude pasar de este paso:



Agregar tarjeta de crédito



Tan cerca… pero tan lejos…@FIFAcom pic.twitter.com/xa2n53XDEU — Albe Gago (@feesgo) October 27, 2025

Tal vez te interese: Abuchean a Lando Norris tras su victoria en el Gran Premio de México

Sin embargo, aún hay tiempo ante estas adversidades, pues esta nueva edición será del 27 de octubre hasta el 31 del mismo mes, y se cerrará a las 11 de la mañana (hora CDMX).

Ambas fases permiten que únicamente los residentes de los países sedes puedan adquirir boletos de manera anticipada, participando en un sorteo en el que anunciarán a los ganadores que tendrán el privilegio de realizar el proceso de compra.

Los pasos para poder estar en el trámite son los siguientes:

– Crear un FAN ID.

– Hacer el registro en la página.

en la página. – Ingresar tu tarjeta VISA con la que se comprarán los boletos.

con la que se comprarán los boletos. – Esperar el sorteo.

– En caso de ser seleccionado, elegir los boletos y hacer el pago.

Se espera que este mundial sea uno de los que más aficionados albergue, por lo que también la cifra para esta segunda fase será el doble de la primera.

Tu camino hacia a la #CopaMundialFIFA comienza aquí. 🌎⚽



Debes tener más de 18 años para participar. No es necesario realizar ninguna compra.



Participa del 27 al 31 de octubre 👉 https://t.co/Uwqucs9Izp pic.twitter.com/g0OTOtbkbp — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 27, 2025

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: