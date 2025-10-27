Investigan a 152 árbitros turcos implicados en apuestas deportivas

Este lunes el presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF, en Turco), Ibrahim Haciosmanoglu, informó en una conferencia de prensa que se están investigando a todos los árbitros del fútbol profesional de Turquía, ya que se descubrieron a al menos 152 silbantes implicados activamente en apuestas deportivas.

La noticia causó mayor impacto al saber que de los 571 colegiados que pitan profesionalmente en la actualidad en la SüperLig, 371 están registrados en casas de apuestas, y 152 son los que participan con cotidianidad en estos sitios.

Según el titular del fútbol Turco, hay más de 10 mil tickets en conjunto de todos los silbantes culpables, y en particular, un árbitro realizó por sí solo un aproximado de 18 mil picks y parlays.

“No nos preocupa quedar bien con la gente, ni mantenernos en la cima. Nuestro deber es limpiar toda la suciedad del fútbol turco. Lo haremos mientras Dios lo permita”, dijo el presidente acerca de la transparencia.

🗣️ İbrahim Hacıosmanoğlu: İnsanlarla iyi geçinme ve koltukta kalma derdimiz yok. Görevimiz Türk futbolunun içinde ne pislik varsa temizlemek. Cenab-ı Allah'ın müsaade ettiği süre içerisinde bunları yapacağız.pic.twitter.com/kbsE43QCtT — Sabah Spor (@sabahspor) October 27, 2025

Se busca aplicar las medidas correspondientes y hacer públicos los nombres de cada persona relacionada. Con base en el artículo 57 del Reglamento Disciplinario de la TFF, todos los involucrados podrían enfrentar sanciones como la suspensión de algunos partidos o una temporal que sea de tres meses o hasta un año.

Todos los organismos de justicia del fútbol local y europeo buscan que no se repitan los hechos ocurridos en 2011, cuando la policía de Turquía destapó el amaño de partidos de la SüperLig, causando un escándalo en el fútbol mundial que quedó impune.

En ese entonces se descubrió que el Fenerbahçe había arreglado partidos para ser campeones, esto por medio de pagos, amenazas y favores. Aunque el presidente del gigante amarillo fue arrestado, no pudo ser condenado a prisión por la falta de pruebas. Sin embargo, la UEFA sí castigó a varios equipos por un par de años de sus competiciones.

En consecuencia, para este nuevo caso, la Fiscalía General de Estambul abrió una investigación en sinergia con la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), manteniendo, por el momento, la presunción de inocencia de todos los involucrados.

Ibrahim Haciosmanoglu reiteró que el trabajo también debe ser en conjunto de los equipos, exhortando a avisar con tiempo si tienen a algún elemento inmerso, desde directivos, cuerpo técnico, jugadores o externos, porque van a encontrar a todos y se castigará el encubrimiento.

Kulübümüzden Açıklama



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük… pic.twitter.com/ZNFsM0ucmr — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 27, 2025

Editor: Alejandro Villanueva

