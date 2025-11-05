Sheinbaum elogia reacción de Fátima Bosch ante insultos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio su respaldo a Fátima Bosch, representante de México el certamen de belleza Miss Universo, quien mostró su desacuerdo y malestar con uno de los directivos del concurso que le gritó e insultó frente a las cámaras.

Este miércoles 5 de noviembre, durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México afirmó que el actuar de la modelo mexicana Fátima Bosch al ser insultada representa un buen ejemplo para las mujeres jóvenes, ya que a ellas se les ha dicho a lo largo de la historia que “calladitas se ven más bonitas”, cuando esto no es ni debe ser así.

“Y en los eventos públicos digo: las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces mi reconocimiento a esta joven tabasqueña, Fátima”, aseguró Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Las muestras de solidaridad con la mexicana surgen después de que el día anterior se hiciese viral un video en el cual el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil le grita y la llama tonta por no promocionar Tailandia en sus redes sociales, a lo cual la tabasqueña decidió retirarse del lugar, seguida de varias de sus compañeras.

Posteriormente, el directivo tailandés, ante medios de comunicación, afirmó ya haberse disculpado con la ganadora de Miss Universo México 2025. Este se dejó ver llorando y suplicando por el perdón de los televidentes que se sintieron ofendido por su actuar.

Posteriormente, el directivo tailandés, ante medios de comunicación, afirmó ya haberse disculpado con la ganadora de Miss Universo México 2025. Este se dejó ver llorando y suplicando por el perdón de los televidentes que se sintieron ofendido por su actuar, según reportes en redes sociales.

