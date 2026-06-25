Zacatlán realiza jornada de reforestación con mil árboles plantados

Como parte de las acciones de la Agenda Zacatlán Sustentable 2026, y por instrucción de la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, a través de la Dirección de Medio Ambiente y del Programa de Reforestación Estratégica Integral, se llevó a cabo una jornada de restauración ambiental con la plantación de mil árboles forestales y la entrega de nogales e higueras, en la comunidad de Metepec.

Gracias a la participación de habitantes de las comunidades y voluntarios de diferentes puntos de Zacatlán, continuamos fortaleciendo la recuperación de áreas con vocación forestal y la conservación de zonas de captación de agua.

Cuando una comunidad se une para sembrar vida, también siembra esperanza para el futuro de Zacatlán.

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