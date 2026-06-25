18.4 C
Puebla City
miércoles, junio 24, 2026
Inicio Municipio

Zacatlán realiza jornada de reforestación con mil árboles plantados

Por:
Redaccion Oronoticias
-
6
Agenda Zacatlán Sustentable 2026 impulsa reforestación.

Como parte de las acciones de la Agenda Zacatlán Sustentable 2026, y por instrucción de la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, a través de la Dirección de Medio Ambiente y del Programa de Reforestación Estratégica Integral, se llevó a cabo una jornada de restauración ambiental con la plantación de mil árboles forestales y la entrega de nogales e higueras, en la comunidad de Metepec.

Gracias a la participación de habitantes de las comunidades y voluntarios de diferentes puntos de Zacatlán, continuamos fortaleciendo la recuperación de áreas con vocación forestal y la conservación de zonas de captación de agua.

Cuando una comunidad se une para sembrar vida, también siembra esperanza para el futuro de Zacatlán.

Te recomendamos:

Gobierno estatal inicia pavimentación de seis vialidades en Puebla

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

SSPPC San Andrés Cholula atiende choque múltiple en la Vía Atlixcáyotl

stafforonoticias -

Abren el Museo del Huey Atlixcayotl ¡Visítalo!

Redaccion Oronoticias -