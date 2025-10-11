Confirman capacidad hospitalaria ante contingencia en Sierra Norte y Nororiental

La Secretaría de Salud de Puebla informó que hay capacidad hospitalaria suficiente para atender a la población afectada por las lluvias e inundaciones en la Sierra Norte y Nororiental del estado.

Para fortalecer la atención médica, se realizó una reunión de trabajo con representantes federales de los programas IMSS-Bienestar e IMSS-Coplamar para coordinar acciones y garantizar una respuesta rápida y eficaz.

Al corte de este viernes, los hospitales generales de Zacatlán y Huauchinango, así como el Hospital Integral de Xicotepec, se encuentran plenamente operativos y sin afectaciones por el fenómeno meteorológico. Estos centros cuentan con capacidad para recibir y atender a pacientes referidos de la región norte de Puebla.

En conjunto, los tres hospitales disponen de 82 camas censables, 62 no censables, quirófanos, ambulancias, consultorios y personal médico, de enfermería, camilleros y especialistas, además de servicios administrativos, logísticos y de laboratorio para atender las necesidades de la población.

El Gobierno del Estado, junto con la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar, reafirma su compromiso de colaboración para brindar atención digna, oportuna y de calidad, especialmente a quienes se encuentran en situación vulnerable por la contingencia climatológica.

