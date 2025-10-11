Expulsan a Hernán Bermúdez de Morena por vínculos criminales

El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue expulsado del partido Morena. Esta decisión fue confirmada por la dirigencia nacional del partido y se dio a conocer este viernes.

La presidenta morenista, Luisa María Alcalde, confirmó la noticia durante una conferencia de prensa ofrecida en Villahermosa, Tabasco, como parte de la Segunda Gira del Consejo Nacional de Morena.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena tomó la medida tras acusar a Bermúdez Requena de ser el presunto líder de la banda criminal “La Barredora”. El exfuncionario ya tenía suspendidos sus derechos partidistas.

Te puede interesar: CIBanco pierde licencia tras acusaciones de lavado de dinero

La dirigencia del partido destacó que la expulsión demuestra que no existe impunidad ni complicidad en Morena, y rechazó comparaciones con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón.

Además, se afirmó que la detención y los procesos legales contra Bermúdez Requena son resultado de investigaciones iniciadas por gobiernos morenistas y que nadie dentro del partido protege o solapa conductas ilícitas.

Bermúdez Requena estuvo registrado como militante de Morena desde el 20 de marzo de 2023. En ese entonces, fungía como secretario de Seguridad en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández.

🔴Luisa Alcalde confirma expulsión de Hernán Bermúdez



La dirigente nacional de Morena informó en Tabasco que Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública y hoy detenido por presunta delincuencia organizada, fue expulsado del partido. pic.twitter.com/l0jxio9Ieq — Azucena Uresti (@azucenau) October 10, 2025

Te recomendamos: