Tres vehículos chocan en San Pedro Xoloco, Teziutlán

Un fuerte accidente se registró la tarde de este domingo en la calle principal de la localidad de San Pedro Xoloco, en el municipio de Teziutlán, después de que tres vehículos particulares se vieran involucrados, entre ellos un Toyota, un Chevy y un Nissan, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Los primeros reportes señalan que el vehículo responsable fue un Chevy que presentó una falla mecánica en los frenos, lo que provocó que su conductor perdiera el control de la unidad e impactara contra las otras dos unidades, ocasionando también daños en la fachada de una vivienda cercana.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Teziutlán, así como paramédicos, quienes brindaron atención a las personas lesionadas y realizaron su traslado a un hospital.

Hasta el momento se desconoce el número de personas lesionadas, así como su estado de salud.

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