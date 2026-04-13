Accidente deja motociclista gravemente herido en la México–Tuxpan

Un fuerte accidente entre una camioneta y un motociclista se registró la tarde de este domingo a la altura de la entrada a la Central de Autobuses, sobre la carretera federal México–Tuxpan, dejando daños materiales y un lesionado.

El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido tras el impacto y fue auxiliado en el lugar mientras se solicitaba apoyo médico de emergencia.

Sin embargo, el enojo de las personas se generó debido a que en Huauchinango no había disponibilidad de ambulancias de la Cruz Roja en ese momento, lo que generó preocupación entre testigos y personas que se encontraban en la zona.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para resguardar el área y coordinar las labores de atención, en tanto se espera el traslado del lesionado a un hospital.

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