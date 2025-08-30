Comisión de Control avala Informe Definitivo de la ASE Puebla

La Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado avaló el Informe Definitivo de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, respecto a la Auditoría Financiera y de Desempeño, del 1 al 31 de diciembre de 2023.

El diputado presidente del órgano colegiado, José Miguel Trujillo de Ita, consideró que el informe elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión marca la culminación de un exhaustivo proceso de análisis y revisión.

Trujillo de Ita subrayó que la rendición de cuentas no concluye con la entrega de este documento, ya que el seguimiento de las recomendaciones será constante y público para asegurar que Puebla cuente con instituciones sólidas y confiables.

Durante la sesión, el titular de la Unidad Técnica de la Comisión, Francisco Muñoz Violante, atendió las preguntas de los y las legisladoras. Las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez y Delfina Pozos Vergara cuestionaron sobre el seguimiento de temas relacionados con el rubro de adquisiciones.

Las legisladoras reafirmaron el compromiso con la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas, así como vigilar que los procesos estén apegados a la ley.

A la sesión del órgano colegiado asistieron los diputados: José Miguel Trujillo de Ita, Norma Estela Pimentel Méndez, Andrés Iván Villegas Mendoza, Marcos Castro Martínez y Delfina Pozos Vergara.