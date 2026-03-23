Difunden video del arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio

El video del arresto de Justin Timberlake en 2024 por conducir bajo los efectos del alcohol fue difundido tras un acuerdo con autoridades, que permitió publicar una versión censurada del material grabado por cámaras policiales en Nueva York.

De acuerdo con documentos judiciales, el propio cantante aceptó que la difusión no representaba una invasión injustificada a su privacidad, lo que permitió a las solicitar que se levantara la restricción que mantenía el video bajo resguardo.

En las imágenes, difundidas por varios medios internacionales, se observa al intérprete de “Sexyback” cuando es detenido por un oficial mientras conducía en Long Island, donde fue interceptado tras cometer presuntas infracciones de tránsito.

Durante el intercambio, el artista estadounidense explica que seguía a unos amigos rumbo a su casa y menciona que se encontraba de gira mundial. En un momento, se identifica ante el agente mientras responde a los cuestionamientos.

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El oficial le solicita documentos de identificación, descender del vehículo y realizar pruebas de sobriedad. A lo largo de los ejercicios, Justin Timberlake reconoce dificultades para completarlos y señala que se sentía nervioso.

Tras la evaluación, los agentes determinan que no se encontraba en condiciones de conducir. Después de ello, es esposado y trasladado bajo custodia, mientras su amiga Estee Stanley intenta intervenir sin éxito y luego retira el vehículo.

El arresto ocurrió el 18 de junio de 2024 en Sag Harbor, Long Island, tras salir de un restaurante. Posteriormente, enfrentó cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, no respetar una señal de alto y no mantenerse en su carril.

Inicialmente, su defensa negó que estuviera en estado de ebriedad; no obstante, en septiembre de 2024 el cantante alcanzó un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de un delito menor, lo que permitió la difusión del video editado.

🚨 BREAKING: Newly-released police body cam from Justin Timberlake's DWI arrest in Sag Harbor, NY shows him struggling through field sobriety tests, and his friend playing the *NSYNC card. pic.twitter.com/HrEWCjZAKj — TMZ (@TMZ) March 21, 2026

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