EU acusa a ciudadano búlgaro de suministrar armas al CJNG

Un ciudadano de Bulgaria compareció ante un tribunal federal en Estados Unidos tras ser extraditado desde España, acusado de suministrar armas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el Departamento de Justicia.

Se trata de Peter Dimitrov Mirchev, quien enfrenta cargos junto con Elisha Odhiambo Asumo, Subiro Osmund Mwapinga y Michael Katungi Mpweire, por presuntamente distribuir armamento de grado militar a cárteles mexicanos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EU, Dimitrov Mirchev es acusado de conspiración para distribuir cocaína y poseer armas de alto poder, como ametralladoras, rifles de francotirador, minas antipersona y sistemas antiaéreos.

Las autoridades estadounidenses señalan que el imputado habría reclutado a un colaborador para obtener de forma ilegal un Certificado de Usuario Final (EUC), con el fin de encubrir el destino real del armamento.

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En este esquema, se utilizó un documento emitido en Tanzania que autorizaba la importación de rifles AK-47, aunque el cargamento estaba destinado presuntamente a organizaciones criminales en México.

El Departamento de Justicia también indicó que ya había sido vinculado previamente con el tráfico de armas hacia Viktor Bout, condenado por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, entre otros delitos.

Peter Dimitrov Mirchev fue detenido en Madrid, España, el pasado 8 de abril del año pasado y, en caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

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