LeBron James rompe récord de más partidos jugados en la NBA

El basquetbolista LeBron James se convirtió en el jugador con más partidos disputados en temporada regular de la NBA, durante el triunfo de Los Angeles Lakers 105-104 ante Orlando Magic.

A sus 41 años y en su temporada 23, el llamado “King James” superó la marca de mil 611 encuentros que mantenía Robert Parish desde hace 29 años, consolidando otra hazaña en su carrera.

En la lista histórica también quedaron atrás figuras como Kareem Abdul-Jabbar (mil 560), Vince Carter (mil 541), Dirk Nowitzki (mil 522), John Stockton (mil 504) y Karl Malone (mil 476).

El récord se suma a otros logros recientes del jugador, quien en 2025 estableció la mayor cantidad de temporadas en la liga y desde 2023 es el máximo anotador en la historia de la NBA.

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Además, en febrero pasado se convirtió en el primer jugador en alcanzar los 43 mil puntos en una temporada regular, ampliando aún más su legado dentro del basquetbol profesional.

LeBron James también ostenta el récord de más selecciones al Juego de Estrellas con 22 convocatorias, de las cuales ha participado en 21, otra marca sin precedentes en la liga.

Aun con varios registros en la mira, el jugador podría acercarse en los próximos años a las marcas de tiros de campo y tiros libres, actualmente en poder de Abdul-Jabbar y Malone.

Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the NBA’s all-time leader in TOTAL GAMES PLAYED! pic.twitter.com/MOxwbcDJw1 — NBA (@NBA) March 21, 2026

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