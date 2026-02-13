UDLAP celebra el 14 de febrero con arte, teatro y cultura

En el marco del Día del Amor y la Amistad, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) llevó a cabo una serie de actividades culturales y de convivencia que fortalecen los lazos dentro y fuera de la comunidad, las cuales van desde una jornada conmemorativa en el campus, la presentación de la obra de teatro Crónicas de una romántica empedernida, para culminar la semana con su participación en la primera Noche de Museos de 2026.

Como parte de la cartelera cultural Primavera 2026, se presentó en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins la obra Crónicas de una romántica empedernida, escrita por Alexa Pulido, una puesta en escena original que invita a reflexionar, sentir y reír a partir de las distintas formas de amar. En el escenario, Delirio, Lucidez y Alegría, personajes que encarnan distintas emociones y miradas sobre el amor, fueron interpretados por Ximena Ontiveros Juárez, la propia Alexa Pulido y Ana Paola Ferrer Nieto, respectivamente.

Cabe comentar que esta obra ha sido parte de diferentes proyectos que la han llevado a tener un amplio recorrido. Formó parte del proyecto Teatro LAB y fue presentada en el Teatro Gabriel Pastor como parte de la programación de Cultura UDLAP, participó en el Concierto del Amor y la Amistad realizado el año pasado en la universidad y se estrenó en 2024 en el Teatro Melpómene de la ciudad de Puebla, consolidándose como una propuesta escénica fresca producida por una talentosa egresada de la Universidad de las Américas Puebla.

Además, el pasado 12 de febrero, los jardines centrales del campus fueron sede de una actividad conmemorativa que permitió a su comunidad disfrutar de diversas activaciones que incluyeron una cabina de fotos, un stand para pintar y decorar cerámica, tote bags, galletas y lienzos, juegos de mesa, venta de alimentos, entre otras dinámicas.

14 de febrero, noche de museos

Las celebraciones cerrarán este fin de semana con la participación de la Capilla del Arte UDLAP en la primera edición de Noche de Museos 2026. Este espacio cultural, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Puebla, abrirá sus puertas de 11:00 a 20:00 horas, permitiendo a los visitantes recorrer la exposición colectiva «Habitar el umbral: cuerpo, memoria y territorio en diálogo»; también podrán crear su primer fanzine con sus amigos o pareja a las 16:30 horas.

