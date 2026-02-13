Elpidio Díaz pide inspección total a unidades del transporte público

El diputado Elpidio Díaz Escobar presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Movilidad y Transporte a que, en el ámbito de sus atribuciones, dentro de las acciones de la revista vehicular 2026, realice una inspección de todos los vehículos del servicio público de transporte.

Además, que verifique que las tarifas autorizadas se encuentren fijas y en lugares visibles en cada una de las unidades, así como que cuenten con placas de circulación, tarjetón de concesión o permiso, tarjeta de circulación y calcomanías, así como póliza de seguro vigente.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Transportes y Movilidad para su estudio y resolución procedente.

Te recomendamos: