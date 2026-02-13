Grace Palomares presenta exhorto contra el trabajo infantil en calles de Puebla

La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión para Combatir, Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil en el Estado de Puebla a que fortalezca las acciones que buscan erradicar este problema, con la finalidad de garantizar la protección de menores que trabajan en las calles de la capital poblana.

En su intervención, la legisladora mencionó que, pese a las acciones positivas que realiza el Ejecutivo estatal, es importante redoblar esfuerzos para evitar normalizar el trabajo infantil y enfrentarlo con decisión, sensibilidad y justicia.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez para su estudio y resolución correspondiente.

Por otra parte, la diputada Guadalupe Yamak Taja presentó un punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos y a los concejos municipales del Estado de Puebla a que, a través de sus áreas de prevención del delito, contralorías municipales o sus equivalentes, difundan de manera accesible los mecanismos de denuncia vigentes establecidos por la Fiscalía General del Estado, así como el uso de la plataforma PROintegridad, administrada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, como herramienta para la presentación de quejas administrativas.

El exhorto fue dirigido a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis correspondiente.

Asimismo, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó un punto de acuerdo para exhortar a los municipios del Estado de Puebla, especialmente a los metropolitanos, a realizar las gestiones necesarias para garantizar el derecho humano al agua potable en las diversas comunidades que los conforman.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Asuntos Metropolitanos.

De igual manera, el diputado Miguel Márquez Ríos presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado a que, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como con los ayuntamientos y los concejos municipales del Estado, fortalezca y difunda de manera permanente, a través de medios oficiales de comunicación social y plataformas digitales, campañas de información, prevención y orientación en materia de salud pública, relativas a enfermedades de vigilancia epidemiológica.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Salud para su estudio procedente.

En su momento, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado a que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, instruya de manera inmediata, como medida preventiva, el uso obligatorio de cubrebocas en las instituciones educativas de la entidad, así como la implementación de los protocolos y filtros sanitarios necesarios para identificar y atender oportunamente los casos de sarampión y así evitar su propagación.

Esto, en atención a la situación epidemiológica actual en la entidad y ante el incremento de casos registrados de sarampión, a fin de prevenir una crisis sanitaria.

Para su análisis y dictaminación procedente, la propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Salud.

Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes propuestas legislativas:

-Punto de Acuerdo de la diputada Azucena Rosas Tapia para exhortar a los ayuntamientos y a los concejos municipales del Estado de Puebla a que programen y realicen acciones de mantenimiento, reposición y mejora de la señalética vial horizontal y vertical en sus respectivas jurisdicciones, con el propósito de garantizar la seguridad de conductores, peatones y demás usuarios de la vía pública.

La propuesta legislativa se turnó a la Comisión de Transportes y Movilidad.

-Punto de Acuerdo de la diputada Ana Lilia Tepole Armenta para exhortar a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como a la Secretaría de Deporte y Juventud, a que implementen una aplicación digital con enfoque intersecretarial que permita a las y los jóvenes en Puebla conocer los programas de apoyo gubernamentales en favor de este sector de la población.

El exhorto fue turnado a la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

-Punto de Acuerdo de la diputada Guadalupe Yamak Taja para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Puebla a que, en coordinación con los ayuntamientos y concejos municipales, fortalezca la difusión institucional de información preventiva sobre las consecuencias penales del delito de robo por receptación, previsto en el Código Penal del Estado, mediante materiales informativos claros dirigidos a la ciudadanía, con énfasis en la adquisición de bienes de procedencia ilícita.

El punto de acuerdo fue dirigido a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

-Punto de Acuerdo de la diputada Guadalupe Yamak Taja para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por conducto de la Policía Estatal Cibernética, a que fortalezca y difunda de manera permanente contenidos preventivos digitales sobre los riesgos asociados a la compra de vehículos a través de redes sociales; que privilegie el uso de plataformas institucionales, redes sociales oficiales y la coordinación con medios de comunicación, a fin de prevenir delitos patrimoniales y fraudes electrónicos.

Para su análisis procedente, la propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Seguridad Pública.

La diputada Azucena Rosas Tapia presentó un punto de acuerdo en el que exhorta a los ayuntamientos y a los concejos municipales del Estado de Puebla a que implementen un esquema de gratificación monetaria complementaria a favor del personal que labora en las Casas de Salud, en el que se tome en cuenta su preparación y experiencia.

El punto de acuerdo fue dirigido a la Comisión de Salud para su análisis y resolución respectiva.

