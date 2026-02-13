Morena Puebla propone endurecer penas por abandono de bebés

El diputado de Morena, Andrés Villegas Mendoza, presentó una iniciativa ante el Congreso de Puebla para endurecer las penas por abandono de bebés menores de un año.
La propuesta busca reformar el Código Penal del Estado para crear un agravante específico cuando la víctima sea un lactante.
El legislador argumentó que la actual normativa es insuficiente para disuadir este delito que ha dejado secuelas irreparables en decenas de menores.
De acuerdo con cifras oficiales, hay 44 casos recientes de abandono infantil en la entidad poblana, lo que deriva en la urgencia de legislar al respecto.
La pena actual por el delito de abandono de persona va de 3 meses a 5 años de prisión; si el menor tiene menos de 12 meses, la pena se incrementa en una mitad.
Te puede interesar: Buscan que trabajadoras sexuales no pierdan la patria potestad en Puebla
Con la modificación, la sanción máxima podría alcanzar los 7 años y 6 meses de cárcel. Pero si el abandono deriva en lesiones, afectaciones permanentes o la muerte, se sumarán las penas correspondientes.
Andrés Villegas subrayó que este no es un problema hipotético, citando casos documentados por el Sistema Estatal DIF en municipios como Amozoc, Tepexi de Rodríguez, Huejotzingo y Puebla Capital.
Aunque el registro oficial del DIF reporta 44 casos de abandono de recién nacidos en Puebla, el diputado advirtió que existe una cifra negra compuesta por cientos de eventos de omisión de cuidados o abandonos temporales que no llegan a denunciarse formalmente.
“Este tipo de hechos, cuando no son atendidos con rapidez, conllevan consecuencias fatales o dejan secuelas físicas y emocionales irreparables en los menores”, sentenció Villegas Mendoza.
Editor: César A. García