Académica IBERO Puebla invita a cuestionar el amor romántico

En el marco del 14 de febrero, la Mtra. Yadira Vargas Granillo, orientadora psicosocial de la Defensoría de Derechos Universitarios de la IBERO Puebla, llamó a cuestionar los mitos del amor romántico que, bajo la apariencia de gestos tiernos o ideales aspiracionales, pueden encubrir actitudes de control y situaciones de riesgo.

Uno de los mitos más extendidos es el de la “media naranja”, que plantea la idea de que existe una persona destinada a complementarnos y completarnos. La académica explicó que esta creencia puede fomentar relaciones de dependencia, cuando lo saludable es construir vínculos desde la interdependencia: personas completas que eligen compartir su vida sin perder su autonomía ni su desarrollo individual.

El amor romántico nace de manera indirecta de la cultura pop, y se replica en múltiples productos del cine, la literatura y el internet.

Otro mito frecuente es pensar que el amor puede transformar a la otra persona. La Mtra. Vargas Granillo advirtió que nadie cambia si no existe una decisión personal y consciente de hacerlo. Mantener la expectativa de que el afecto modificará conductas dañinas puede sostener relaciones marcadas por dinámicas de violencia o desgaste emocional.

Asimismo, señaló que asociar los celos con el amor es una idea profundamente arraigada que puede normalizar conductas posesivas. Los celos, explicó, suelen estar vinculados con inseguridades y deseos de control, y no deben interpretarse como una muestra genuina de cariño.

Finalmente, la orientadora invitó a reflexionar sobre la forma en que nos relacionamos y a promover vínculos basados en el respeto, la responsabilidad y el cuidado mutuo. Construir relaciones saludables implica reconocer que tanto una misma persona como la otra son individuos completos, capaces de vincularse desde la libertad y la conciencia, sin romantizar conductas que puedan poner en riesgo el bienestar emocional.

