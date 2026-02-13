San Gabriel Chilac, declarado Capital del Ajo en Puebla

El diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, acompañó a las y los diputados integrantes de la Comisión de Cultura para sesionar en el municipio de San Gabriel Chilac.

Durante la sesión, el diputado Pável Gaspar Ramírez, con las y los integrantes de la Comisión de Cultura, entregaron al presidente municipal, Jorge Alberto Lezama, la copia del decreto que declara al municipio de San Gabriel Chilac como Capital del Ajo del Estado de Puebla.

En su mensaje, el diputado refrendó el compromiso del Poder Legislativo con el trabajo en territorio y anunció el impulso de acciones para fortalecer la producción agrícola.

En materia de desarrollo rural, recordó que el Congreso del Estado aprobó mil 700 millones de pesos para el campo, por lo que anunció que preparará un exhorto para que San Gabriel Chilac cuente con un programa especial que impulse la producción de ajo, dada su importancia económica y productiva en la región.

“El trabajo en territorio es amar a Puebla y amar a México; en el trabajo legislativo no hay colores, hay compromiso con nuestros municipios”, expresó.

Por su parte, el presidente municipal de San Gabriel Chilac, Jorge Alberto Lezama, agradeció la declaratoria avalada por el Congreso del Estado, al señalar que visibiliza las tradiciones, la cultura y la vocación agrícola de la región.

