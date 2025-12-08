Recuperan tres vehículos robados y capturan a cuatro hombres

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con policías municipales de Puebla y Coronango, recuperó tres vehículos con reporte de robo como resultado del monitoreo permanente de la red de videovigilancia y del fortalecimiento de la colaboración interinstitucional.

En una primera intervención, las fuerzas de seguridad detuvieron a Alejandro N. y Antonio N., quienes se encontraban en posesión de un automóvil Renault de color rojo, reportado como robado el pasado 1 de diciembre en el municipio de Puebla.

Con apoyo de autoridades de Tlaxcala, también se logró la recuperación de un vehículo Lincoln blanco, sustraído el 4 de diciembre, y la detención de Alberto N., de 55 años de edad.

En el municipio de Coronango, la colaboración entre corporaciones estatales y municipales permitió la aprehensión de Emmanuel N., quien conducía una motocicleta Bajaj de color negro con reporte de robo desde el 11 de noviembre.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, refuerza a través de la SSP los esquemas operativos y tecnológicos para brindar respuestas oportunas a las solicitudes ciudadanas en materia de seguridad.

