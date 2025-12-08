San Pedro Cholula realiza caminata “Paso a Pasito” y Expo Inclusiva

Bajo la premisa de no dejar a nadie atrás y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se llevó a cabo en San Pedro Cholula la caminata “Paso a Pasito” y la Expo Inclusiva, actividades organizadas por la Regiduría de Agenda 2030 y Asuntos Metropolitanos, en coordinación con la Comunidad Inclusiva Puebla.

Decenas de asistentes se dieron cita en la Calzada de Guadalupe para iniciar la caminata con destino a la Plaza de la Concordia, bajo el lema “Somos Visibles, No Somos Invisibles”, recorriendo el primer cuadro de la ciudad con el propósito de sensibilizar a la población sobre la importancia de la inclusión.

A su llegada a la explanada de la Concordia, autoridades y participantes realizaron el corte de listón de la Expo Inclusiva, que contó con 26 stands de servicios y productos enfocados en personas con discapacidad, muchos de ellos impulsados por emprendedores que viven o acompañan esta condición en su entorno familiar. Cabe resaltar que la Dirección de Vialidad Municipal acompañó en todo momento el recorrido para garantizar la seguridad de las y los participantes.

En su mensaje, la regidora Mónica García Cadena dio la bienvenida a las asociaciones y grupos participantes, puntualizando que el Gobierno de San Pedro Cholula continuará tendiendo la mano y brindando apoyo para trabajar unidos en beneficio de los sectores más vulnerables.

Por su parte, el síndico municipal José Alexis Domínguez Alcudia reconoció la labor de las organizaciones y de las familias que acompañan a personas con discapacidad, destacando que su ejemplo fortalece a la sociedad. Asimismo, transmitió el mensaje de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, quien reiteró que San Pedro Cholula es su casa y que siempre serán bienvenidos.

A su vez, Verónica Sánchez Montes, representante de la Comunidad Inclusiva Puebla, agradeció las facilidades brindadas por el Ayuntamiento, la regidora y la alcaldesa para la realización de estas actividades, subrayando que es la primera vez que llegan al municipio, pero que no será la última.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula reafirma su compromiso de promover una ciudad inclusiva, accesible y empática, impulsando iniciativas que fortalecen los derechos, la visibilidad y la participación plena de todas las personas.

