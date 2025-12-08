Promovieron a Puebla como sede de entrenamientos durante Sorteo del Mundial

En representación del Gobierno del Estado de Puebla, una comitiva poblana asistió al sorteo que definió los grupos del Mundial de Futbol 2026 realizado en Washington D.C., con el propósito de promover a la entidad como sede de entrenamientos y campamentos previos a los encuentros mundialistas.

La administración estatal impulsa una estrategia para posicionar a Puebla como destino ideal para las delegaciones internacionales, gracias a su infraestructura deportiva, la capacidad hotelera y de servicios, así como a su cercanía con la Ciudad de México, que ofrece una ventaja logística para los equipos participantes.

Durante este encuentro internacional, la representación poblana destacó la renovación del Estadio Cuauhtémoc, actualmente en proceso de modernización para cumplir con los estándares de la FIFA. Entre las intervenciones previstas se incluyen la sustitución del césped, la optimización del sistema de drenaje, la nivelación del terreno de juego y la adecuación de áreas de apoyo para deportistas y equipos técnicos.

La comitiva, integrada por la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo; el subsecretario de Deporte y Juventud, Francisco Bonilla; y el representante de la Universidad del Deporte, Isidro Sánchez, presentó este proyecto que busca consolidar al Estadio Cuauhtémoc —con experiencia mundialista en 1970 y 1986— como un recinto idóneo para que alguna selección internacional lo utilice como sede de preparación en 2026.

Durante la visita, la representación poblana sostuvo encuentros con entrenadores y autoridades deportivas internacionales, entre ellos el entrenador de España, Luis de la Fuente; el de Uzbekistán, Fabio Cannavaro; el de Colombia, Néstor Lorenzo; el de Sudáfrica, Hugo Broos; el presidente de la Federación Uruguaya de Futbol, Ignacio Alonso Labat; el director ejecutivo de la oficina de la FIFA en México, Jürgen Mainka; el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola Peñaloza; y el director de Selecciones Nacionales de México, Duilio Davino.

Como parte de la agenda, la comitiva se reunió con el embajador de México en los Estados Unidos de América, Esteban Moctezuma, con el fin de fortalecer la colaboración institucional rumbo a la justa mundialista. Además, se confirmó una reunión con la delegación de Corea, programada para el 9 de diciembre, a fin de presentar las capacidades del estado como sede alterna. La representación poblana también estableció acercamientos con aerolíneas para reforzar la conectividad aérea, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo.

La secretaria de Desarrollo Turístico del gobierno estatal, Carla López-Malo destacó que Puebla ofrece condiciones de seguridad, infraestructura adecuada y capacidad logística para recibir a equipos internacionales, además de mantener una coordinación permanente con la Secretaría de Turismo Federal para consolidar esta estrategia.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de colocar a Puebla en el escenario internacional rumbo al Mundial de Futbol 2026, mediante acciones que fortalecen su desarrollo turístico y su presencia global.

