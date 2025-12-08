VIDEO: En 20 segundos roban motocicleta en la colonia Azcarate

En menos de medio minuto, un amante de lo ajeno se robó con total impunidad una motocicleta dentro del estacionamiento de una plaza comercial de la colonia Azcarate.

Fue durante la tarde del domingo que cámaras de seguridad captaron la manera en que un hombre vestido de negro y con el rostro cubierto, llegó caminando hasta la Plaza Ultra donde tenía claro su objetivo.

El hampón subió a una motocicleta Dominar 400, modelo 2022 de colores verde con negro y placas 15XVT5, que estaba estacionada en el estacionamiento de la plaza y en cuestión de 20 segundos huyó con la unidad.

Cuando el afectado notó lo ocurrido, llamó al 911 y reportó lo ocurrido, por lo que la motocicleta quedó boletinada, pero hasta ahora no se sabe nada sobre su paradero.

#Seguridad Un delincuente vestido de negro y con el rostro cubierto robó en menos de 20 segundos una motocicleta Dominar 400 modelo 2022 en la colonia Anzures, aprovechando la falta de vigilancia en una plaza ubicada en la 31 Oriente y 6 Sur; tras huir hacia el Bulevar 5 de… pic.twitter.com/vxNjXPLUKU — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 8, 2025

Es importante señalar, que pobladores de la zona y comerciantes, refieren que esta colonia se ha vuelto un blanco continuo de la delincuencia pues en el área se han robado, dos motocicletas, una camioneta, autopartes y hasta mobiliario de un negocio, en menos de un año.

Por otra parte, la víctima presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) cuya atención inmediata facilitó la búsqueda inmediata de los responsables a través del ministerio público.

Editor: Renato León

